Ймовірно, Мінські угоди чекає "модернізація"

21:18 24 липень Київ, Україна

У разі якщо цей рік, в питанні Донбасу, закінчиться безрезультатно, Україна звернеться до "Нормандське четвірці" з проханням переглянути Мінські угоди.

Таку думку висловив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков

"Президент називав термін - один рік, в 2020-му він закінчується. Думаю, в будь-якому випадку мінська майданчик як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань повинна залишитися. За умовами, які нереалістично виконати, будемо просити лідерів "Нормандії" підтримати їх модернізацію ", - сказав він.

Віце-прем'єр вважає, що міжнародні партнери України жалкують, що "проявили м'якість" і дозволили Москві "так далеко зайти, в тому числі з текстом" Мінська ", з жорсткими зобов'язаннями, які Україна було запропоновано взяти на себе".

"Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет ", - уточнив Резніков.

За його словами, українська сторона після обрання президентом Володимира Зеленського спробувала "вдихнути життя в перебуває в комі тіло" Мінських угод і постаратися зупинити війну.

"Захід це бачить, розуміє. І якщо Мінськ знову не скінчиться тим, що записано в Мінських угодах, - проведенням виборів під українським прапором, за українськими законами, відновленням суверенітету, територіальної цілісності, взяттям контролю над кордоном, виведенням іноземних військ, - тоді доведеться чесно сказати: "Ми зробили все , що могли, але немає політичної волі РФ закінчити цю війну ", - пояснив Резніков.

Нагадаємо, 23 липня Зеленський заявив, що Україна наполягає на "розшифровці кожного пункту" Мінських угод.









