Вернуть Крым будет не просто

Дмитро Разумков - голова Верховної ради України заявив, повернути окупований Крим буде не просто і не швидко
За словами Разумкова, питання деокупацію Криму не повинен зніматися з порядку денного, а також різними способами повинен опрацьовуватися на різних рівнях.
"Також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу, і Криму. Тому що останні роки цей процес відійшов на другий план", - додав спікер ВР.
Разумков зазначив, що зараз головними методами повернення окупованих Росією територій є міжнародний тиск і економічні санкції. Однак, як стверджує голова парламенту, швидко повернути ці території не вдасться.
"Швидко ми цього не зробимо, але і залишати чи віддавати свої території - це теж неможливо", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що українська влада розробляють концепцію повернення окупованого Криму. МЗС веде діалог з представником українського президента в АР Крим.
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