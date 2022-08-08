Вернуть Крым будет не просто

18:20 16 травня Київ, Україна

Дмитро Разумков - голова Верховної ради України заявив, повернути окупований Крим буде не просто і не швидко

За словами Разумкова, питання деокупацію Криму не повинен зніматися з порядку денного, а також різними способами повинен опрацьовуватися на різних рівнях.