Верещук: Президент України зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини
08:01 24 червня Київ, Україна
Після переговорів глав МЗС України та Угорщини планується проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном.
"Скажу так, крига скресла (у відносинах України та Угорщини - ред.). Так, як було, не повинно бути. Вони наші сусіди, і політика добросусідства повинна превалювати ", - переконана народний депутат Ірина Верещук.
За її словами, мета зустрічі на вищому рівні полягає в необхідності усунути непорозуміння у відносинах між Україною і Угорщиною, які накопичилися за минулі роки.
"Хоча, як ми бачимо недавні події, ми отримали особливий статус НАТО - і угорці нам не завадили. Це вказує на те, що вони готові співпрацювати і розмовляти. Тепер від нас залежить, в чому ми готові поступитися, і де ті червоні лінії, які ми не готові перейти ", - розповіла нардеп.
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