Верещук: Президент України зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини

08:01 24 червня Київ, Україна

Після переговорів глав МЗС України та Угорщини планується проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном.

"Скажу так, крига скресла (у відносинах України та Угорщини - ред.). Так, як було, не повинно бути. Вони наші сусіди, і політика добросусідства повинна превалювати ", - переконана народний депутат Ірина Верещук.

За її словами, мета зустрічі на вищому рівні полягає в необхідності усунути непорозуміння у відносинах між Україною і Угорщиною, які накопичилися за минулі роки.