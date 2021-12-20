Верещук: мер і міські депутати вичерпали себе

Ірина Верещук проти примусового співу гімну в школах Києва
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що мер Києва Віталій Кличко і міські депутати "вже себе вичерпали». Так вона на своїй сторінці в Facebook прокоментувала рішення про щоденне виконання державного гімну в столичних школах.
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що мер Києва Віталій Кличко і міські депутати "вже себе вичерпали». Так вона на своїй сторінці в Facebook прокоментувала рішення про щоденне виконання державного гімну в столичних школах.
Верещук зазначає, що або ці депутати і мер не мають глибинного розуміння, хто такі українці, або ж в гонитві за хайп вони дісталися до використання державних символів нашої країни.
Притому, вона передбачає, що "далеко не всі депутати Київради самі пам'ятають текст гімну, який вони хочуть, щоб співали всі школярі столиці щоранку".
Верещук також критикує мера Кличко за те, що він не втрутився і не зупинив ініціативу депутатів Київради.
Верещук також критикує мера Кличко за те, що він не втрутився і не зупинив ініціативу депутатів Київради.
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