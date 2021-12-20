Верещук: мер і міські депутати вичерпали себе

18:22 03 серпень Київ, Україна





Народний депутат України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що мер Києва Віталій Кличко і міські депутати "вже себе вичерпали». Так вона на своїй сторінці в Facebook прокоментувала рішення про щоденне виконання державного гімну в столичних школах. Ірина Верещук проти примусового співу гімну в школах КиєваНародний депутат України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що мер Києва Віталій Кличко і міські депутати "вже себе вичерпали». Так вона на своїй сторінці в Facebook прокоментувала рішення про щоденне виконання державного гімну в столичних школах.

"Днями пан Кличко підписав рішення Київради про щоденне виконання гімну в школах. Мер і Київрада хочуть, щоб все учні та вчителі Києва щоранку співали гімн. Для мене це показник того, що мер і міські депутати вже вичерпали себе ", - зазначає політик.

Верещук зазначає, що або ці депутати і мер не мають глибинного розуміння, хто такі українці, або ж в гонитві за хайп вони дісталися до використання державних символів нашої країни.

"Знову хтось чомусь вирішив, що має право повчати інших, як любити Україну. До речі, часто повчати намагаються ті, у кого найменше підстав це робити. Наш гімн для мене річ сакральна. Я просякнута українськістю. І саме тому не можу сприйняти, що моя дитина повинна співати гімн щоранку тільки тому, що мер і Київрада так вирішили ", - пише Верещук.

Притому, вона передбачає, що "далеко не всі депутати Київради самі пам'ятають текст гімну, який вони хочуть, щоб співали всі школярі столиці щоранку".



Верещук також критикує мера Кличко за те, що він не втрутився і не зупинив ініціативу депутатів Київради.