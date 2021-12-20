Верещук: велика політика повинна бути закрита для Порошенка

Ірина Верещук
, нардеп "слуги народу" заявила, що зробить все можливе, щоб не допустити повернення Порошенко
в велику політику, вона вважає його деструктором українського суспільства.
"Я зроблю все, щоб він не повернувся. Йому не місце в майбутньому України. Він - минуле, він, можливо, даний, він дійсно ще є. Він медіамагнат, олігарх олігархів ", - заявила Верещук.
На думку нардепа, майбутнє екс-президента перебуває в юрисдикції Кримінально-процесуального кодексу України.
"Мені часто пред'являють: ви народний депутат, чому не сидить Порошенко? Я кажу, слухайте, у вашому питанні вже є відповідь. Я не можу посадити Порошенко тільки тому, що я народний депутат. Для цього є УПК ", - пояснює парламентарій.
При цьому Верещук закликала поважати субординацію, вертикаль, інститут влади.
"Так, він (Порошенко, - ред.) Політичний опонент, я вважаю, що він деструктор по відношенню до громадянського суспільства, але я ніколи не буду принижувати, емоційно таврувати його особисті недоліки, тому що є інститут президента. Порошенко - п'ятий президент країни ", - підкреслила політик.
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