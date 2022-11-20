Угорщина вносити зерно розбрату в Європейському Союзі

21:32 19 листопада Київ, Україна

Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі у Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакету допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро наступного року. За це Єврокомісія вирішила призупинити фінансування Угорщини. Офіційно, таке рішення пов'язали із проведенням необхідних реформ, пов'язаних із верховенством права. Але всі чудово розуміють, що Будапешт почав переходити межі дозволеного та його проросійська позиція дестабілізує єдність ЄС. Призупинення фінансування – це перше серйозне попередження.

Вже були чутки про те, що в Європарламенті почали обговорювати можливість зміни системи голосування таким чином, що для ухвалення будь-якого рішення не потрібна підтримка всіх 27 членів. Можливо, можуть використовувати систему, коли потрібна більшість голосів, або 75%, але не всі 100%.

Також не виключено, якщо Орбан продовжити діяти в тому ж ключі, ЄС ініціює процедуру виключення Угорщини зі свого складу.. Це крайній крок, але він стане прикладом для інших пропутинських політиків, які діють в урядах країн членів ЄС.