Венедиктова: Порошенку вигідний піар на тлі відкритих проти нього проваджень

08:33 13 вересень Київ, Україна

Новини про порушення розслідувань проти Петра Порошенка справили свого часу справжній фурор. Натовпи протестувальників на вулицях Києва та під будівлею суду, куди колишній президент в масці приходив на допити. Народ поділявся на «за» і «проти».

Виступаючи на телебаченні, генпрокурорка Ірина Венедиктова поділилася думкою, що експрезиденту Петру Порошенку просто був дуже потрібен піар на тлі відкритих проти нього декількох кримінальних проваджень.

"Останні кілька місяців, і мені здається, як тільки я прийшла на посаду генерального прокурора, справи відкриті стосовно мене. Я десь бігаю та кричу, що це вплив на генерального прокурора? Ні, я розумію, що органи розслідують і вони розберуться. А коли людина хоче про себе нагадати, і більше нагадати нічим, бігає та кричать про політичні переслідування", - сказала Венедиктова. Відповідаючи на питання, чи потрібен такий піар Петру Порошенку, який пропрацював п'ять років президентом, Венедиктова сказала: "Я думаю, що на сьогодні йому такий піар потрібен".

Раніше генпрокурорка Ірина Венедиктова записала відеозвернення, пояснивши завершення досудових розслідувань у справах проти п'ятого президента України Петра Порошенка.