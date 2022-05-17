Великобританія вважає за неможливе повернення до дипломатії з Кремлем

Борис Джонсон виявляє себе одним із найвідданіших союзників України. Допомога Великобританії каже сама за себе. Прем'єр-міністр Об'єднаного королівства неодноразово різко висловлювався щодо рашистів, у його помічники заявляли, що єдиним можливим закінченням війни має бути капітуляція агресора.

Справді, на тлі всіх звірств, які окупанти творять на Українській землі, про жодну дипломатію не може бути й мови.. Більше того, всі домовленості, які діяли між Кремлем та цивілізованим світом, були порушені, що ставить під сумнів виконання умов мирного договору агресором, якби такий був підписаний. Тому рашистів необхідно схилити до повної капітуляції, яка можлива після поразки на полі бою.

У той же час, інші європейські лідери, як і раніше, вважають дипломатію основним методом вирішення конфлікту. Серед таких, можна відзначити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануаеля Макрона. До речі, останній досі веде телефонні бесіди з "бункерним", метою яких, зважаючи на все, є лобіювання інтересів Кремля в ЄС. При цьому остаточно не зрозуміло, що є справжньою причиною прихильності до злочинного режиму рашистів деяких європейських представників – ідейні міркування, зацікавленість у газових контрактах, або страх.

На щастя, у своїй масі, цивілізований Захід, який показує небачену консолідацію в питаннях допомоги Україні, поділяє думку Бориса Джонсона. Така позиція не залишає сумніву в тому, що після перемоги України світ домагатиметься зміни режиму в Кремлі та притягнення до відповідальності всіх військових злочинців – від рядового солдата до вищого керівництва окупантів.