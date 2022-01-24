Великобританія допоможе Україні з НАТО

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про те, що Англія готова підтримати нашу країну в НАТО: “Насправді у Великобританії ці можливості є. Очевидно, що у НАТО всі партнери мають право на слово, але є партнери, які беруть на себе більше зобов'язань. Є такі формати як «квод» та «квінт», тобто чотири та п'ять країн. Дехто іноді жартує, що це певне таке політбюро в НАТО. Країни, які займають активнішу позицію і, зокрема, Британія - одна з цих країн”.

Крім однозначної підтримки у питанні приєднання до Північноатлантичного альянсу, Великобританія неодноразово надавала та продовжує надавати військову та економічну допомогу Україні.

Плюс до всього наша країна вже має можливість обмінюватися прихованою інформацією з групою союзників: США, Канадою, Новою Зеландією, Австралією та Великобританією. Такий зв'язок здійснюється за допомогою формату "П'ять очей".

Очевидно, що лідери НАТО готові прийняти Україну до свого складу.. Більше того, вони вже зараз впроваджують нашу країну до деяких зі своїх сфер, постачають озброєння, навчають українських військових, виступають щитом у боротьбі проти російського агресора. Проте, щоб Україна вступила до НАТО, потрібна згода всіх 30 членів об'єднання. На жаль, зараз є країни, які проти того, щоб наша країна стала членом Альянсу.. Голос Великобританії та інших країн формату «квод» та «квінт» можуть допомогти Україні отримати більшість схвальних голосів, навіть за умови відмови деяких членів НАТО.