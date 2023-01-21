Великобританія офіційно передає Україні танки

15:07 21 січня Київ, Україна

14 англійських танків Challenger 2 і 30 самохідних гаубиць AS90, а також боєприпаси до них передає Великобританія Україні. Таким чином Лондон стане першим, хто надасть Києву важкі танки.

Це має стати прикладом для інших західних партнерів, зокрема для Німеччини, яка, нарешті, має зняти заборону на передачу Україні танків «Leopard 2». І хоча в Берліні знову перенесли терміни постачання власних бронемашин до 2024 року, дозвіл на постачання німецьких танків іншим країнам ЄС дозволить закрити потреби ЗСУ принаймні на третину.

Великобританія без перебільшення створила прецедент, за яким послідують поставки нової номенклатури військової допомоги для нашої країни.. 14 танків незабаром перетворяться на десятки, якщо не сотні одиниць важкої військової техніки західного зразка, яка класом перевершує російсько-радянські аналоги.