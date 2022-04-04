«ВІЧНИЙ» РЕМОНТ КРЕЙСЕРА «АДМІРАЛ КУЗНЕЦОВ», ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ ПОКАЗНИК ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ МОЩІ І ПЕРСПЕКТИВ ВМФ РФ

16:12 06 липня Київ, Україна

Кілька днів тому авторитетні російські видання опублікували новину про арешт за підозрою в розкраданні в особливо великих розмірах директора 35-го судноремонтного заводу С. Вераско, де повинні повним ходом ремонтувати і модернізувати авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов».

Показово, що в березні та ж доля спіткала директора 10-го СРЗ Е. Зудина, який також бере участь ремонтних роботах по відновленню крейсера.

Тож не дивно, що в зв'язку з цим віце-президент з військового кораблебудування Об'єднаної суднобудівної корпорації В. Корольов змушений був заявити про перенесення з 2022 на 2023 році терміну передачі ВМФ Росії відновленого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

Нагадаємо, що останні роки існування «Адмірала Кузнєцова» були наповнені надзвичайними подіями.

Для тих, хто з яких-небудь причин пропустив одну з найбільших техногенних аварій останнього часу нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 жовтня 2018 року, в Мурманську затонув найбільший в РФ плавучий док ПД-50, в якому на той момент ремонтувався « легендарний »крейсер.

За офіційною версією, через раптове відключення електроенергії з берега почалося неконтрольоване занурення однієї з веж дока, що призвело до істотного крену, внаслідок чого ПД-50 почав занурюватися. Через те, що моторну команду дока раніше скоротили, а для дизель-генераторів пальне не закуповувалося, ПД-50 не зміг перейти на власне електроживлення і став тонути разом c крейсером При цьому 50-тонний баштовий кран плавучого дока впав на корабель, пробивши палубу в кормовій частині і кілька відсіків під нею, але крейсер, завдяки боротьбі екіпажу за живучість, залишився на плаву, а док затонув. Крім того, корабель отримав пробоїну в надводної частини борта площею близько 20 м² та пошкодження кілька відсіків під палубою.

Ще до аварії, заступник головкому ВМФ РФ В. Бурсук, повідомив, що тільки в 2021 році флот сподівається отримати оновлений корабель назад. Авіаносний крейсер повинен був отримати в ході модернізації нові системи ППО, зокрема "Панцир-М". Крім того, на ньому планувалося змінити енергетичне обладнання, встановити нові котли, ряд нових насосів і нові системи, що забезпечують польоти: системи посадки, спостереження, управління.

Уже в листопаді минулого року, після трагічного інциденту, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко, заявляв, що модернізація крейсера завершиться в четвертому кварталі 2022 року.

За фактом реальний стан виявилося ще гіршим за прогнози. Не раніше 2023 року. І це поки далеко не фініш.

PS

Згідно геополітичної концепції, що вивчає контроль за територіями і розподіл сфер впливу в світі, двигуном історичного процесу на планеті виступає протистояння морських і континентальних держав. Описана ситуація з авіаносним крейсером «Адмірал Кузнєцов» - це відповідь тим «військовим експертам», які намагаються переконати вітчизняного обивателя в тому, що ВМФ РФ реально може конкурувати з силами НАТО на морському театрі військових дій.





