Важливість інституту банкрутства фізичних осіб

17:48 30 жовтня Київ, Україна

В Україні вперше в липні 2020 року Господарський суд Києва визнав фізичну особу банкрутом, чому це так важливо для України, розповів нардеп Сергій Алексєєв.



"Річ в тому, що така процедура є звичайною практикою вже кілька десятиліть в багатьох розвинених країнах. При певних умовах громадяни можуть ініціювати процедуру банкрутства - і позбутися боргового ярма. У виграші залишаються всі - людина, фактично, може почати життя з чистого аркуша, а кредитор позбавляється неліквідного активу зі свого портфеля, на обслуговування якого необхідно було витрачати ресурси.



Залежно від країни, умови початку процедури банкрутства і її наслідки розрізняються. Але головне - у громадян така можливість є.





В Україні ж до минулого року банкрутство фізосіб було неможливе. Юридичні особи та ФОПи могли скористатися таким механізмом, а звичайні громадяни - ні. Тому бували випадки, коли борги платили не тільки до гробової дошки, а й - передавали у спадок. І неважливо було, як змінилися життєві обставини з моменту формування такого боргу. Можливо, людина втратила роботу або тяжко захворіла... Але борг повинна була виплатити повністю. Навіть "списати" такий борг не було законної можливості - на списану суму повинен нараховуватися податок, і людина відразу ставала боржником вже податкової. Деякі з допомогою спритних юристів банкрутували за процедурою банкрутства фізособи-підприємця. Але це все одно був не зовсім прозорий механізм.

Однак, в минулому році був прийнятий та увійшов в дію новий Кодекс про процедури банкрутства, де окремо ми прописали можливість банкрутства саме для фізичних осіб. Це стало для України певною мірою революційним кроком.



Тепер кожен українець, якщо на те будуть підстави, може вирішити питання власної неплатоспроможності. Важливо, що ініціювати процедуру банкрутства може тільки сам боржник. На цей крок ми пішли, щоб захистити громадян від нечистих на руку кредиторів. Також за людиною залишається останнє житло - і після завершення процедури банкрутства ніхто не залишиться на вулиці.



Разом з тим, якщо з'ясується, що боржник приховав майно, то рішення суду може бути анульоване - і людина позбавляється права ініціювати процедуру власного банкрутства. На законодавчому рівні ми максимально збалансували інтереси і боржників, і кредиторів, щоб підтримати обидві сторони. У підсумку виграти повинна економіка України, тому що механізм банкрутства - при всій його незвичайності для наших громадян - повертає колишнього боржника до активного економічного життя замість того, щоб він ховався від кредиторів".