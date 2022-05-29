Важлива дата у літописі: битва князів Київської Русі з монголо-татарами

У першій чверті XIII століття на Центральну, Середню і Передню Азію з глибини Євразійського континенту накотилася чергова хвиля східних кочівників. Це було нове виверження тюркського світу, яке йшло з самого його черева і ламало не тільки родинні тюркські державні утворення, але захлеснула світ східних слов'ян і змішати його в огні, крові і сльозах подібно смерчу.

Відоме давньоруському літописцю ім'я нових азіатських завойовників Таум (Лаврентіївський літопис) - татари, туркмени, тюрки або турки вказує на етнічну природу народу. Удар, який припав до Східній Європі в першій половині XIII століття, був страшний, але Русь змогла встояти і в результаті здолала татар.

31 травня 2022 року відзначається 799-та річниця битви на річці Калка.

Битва відбувалася у приазовському степу під Маріуполем на річці Калка в 1223 році. Це рубіж, де Київська Русь уперше зіткнулася із монголо-татарами, спадкоємцем яких стало московське царство.

Це трагічна дата. Бій тоді закінчився поразкою Київської Русі та її союзників, половецьких ханів. Але якщо народ сильний, він із своїх трагедій робить висновки, які зміцнюватимуть його надалі.

В літописі сказано:

«Мстислав (Романович) старий добрий князь тут убитий був, і другий Мстислав (Святославич), і інших князів тридцять убито було, а бояр та інших воїв многое-множество, говорять бо лише киян одних загинуло на битві тій десять тисяч. І був плач і туга на Русі, і по всій землі чули цю біду».

Русичі капітулювали після того, як посланий на переговори отаман бродників Плоскиня, поклявся на хресті, що якщо русичі складуть зброю - ніхто з них не буде убитий, і «не проллється жодна крапля крові князів та воєвод».

Формально ворог обіцянки дотримав: простих воїнів відвели в рабство. Крові князів і бояр не пролили: вони були покладені під дошки і задавлені переможцями, що всілися зверху бенкетувати. З цією битвою народний епос пов'язує загибель 70 богатирів Київської Русі.

Нині місце битви є сучасною лінією розмежування між двома цивілізаціями. Українцями – вільним, незалежним, працьовитим та гордим слов'янським народом, нащадками аріїв, кельтів та трипільців та московитами – спадкоємцями монголо-татарської Орди, дикунами які у своєму розвитку, своїх амбіціях, своїй жорстокості залишилися у тому ж 13-му столітті.

Московська пропаганда намагається вкрасти та викреслити все українське на свою користь, переписуючи історію, використовуючи українські таланти, привласнюючи здобутки, маніпулюючи фактами та відверто брешучи.

Але московити ніяк не можуть зрозуміти, що вся наша історія і смертельні жертви пращурів були саме заради Вільності Українства в Українській Незележній Державі. Святою справою є, продовжуючи боротьбу наших дідів і прадідів, поставити заслон ординській загрозі, зберегти здобуток Незалежності та примножити його Розбудовою.

Українці заслуговують на щасливу долю бо на існування майбутнього України заслуговують нащадки тих, що вмирали і жертвували поламаними долями задля Святої України.

Історія завжди розвивається по спіралі. Майже 800 років тому українці не були готові до зради і стали жертвою. Певного досвіду набули ми й у 2014 році.

А 2022 рік став тим переломним моментом, який, всупереч очікуванням російської орди, сприяв зміцненню української нації, її ідентичності та самобутності! Ми змогли об'єднатися заради кращого майбутнього! Ми одержали міцну, мотивована, професійна армію! Ми отримали підтримку всього демократичного світу! Ми вчимося жити із агресивним сусідом! Ми навчилися давати гідну відсіч недобитим нащадкам Орди! Ми зрозуміли, що лише разом ми сильні, лише разом ми непереможні – у Єдності наша сила!