Василь Мокан: опитування Зеленського буде проводитися за допомогою анкет, схожих на бюлетень

14 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував на день виборів 25 жовтня проведення всеукраїнського опитування виборців.

Народний депутат від Слуги народу Василь Мокан заявив, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день виборів буде проводитися за допомогою анкет, схожих на бюлетень.«В добровільній формі виборцям пропонуватимуть взяти участь в опитуванні з п'ятьма питаннями. Будуть зімітовані бюлетені з питаннями і можливостями відповідей «так/ні», - розповів нардеп.За словами Мокана, волонтери будуть проводити опитування за межами виборчих дільниць, участь в ньому буде добровільним. Орієнтовно на всю Україну випустять близько 5 млн опитувальників.«Його ідея в тому, що воно не може і не повинне бути пов'язане з виборчим процесом, впливаючи на результати в день виборів. Тобто, це автономне опитування поза дільницями», - сказав Мокан.У відеозверненні президент заінтригував «п'ятьма важливими питаннями», які пообіцяв розкрити найближчим часом.На цей момент Зеленський озвучив два питання: