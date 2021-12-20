Вакцинація прямо у трамваї

Правду кажучи, цей трамвай хоч і є чинним, проте тимчасово з маршруту знято і поставлено на запасні колії. Він стоїть у зручному для людей місці та на шляху на роботу щодня заходять одесити, щоб зробити щеплення.

Як розповіла Ілона Сліпченко, мешканка Одеси, вона пройшла вакцинацію у трамваї без проблем. Річ в тому, що всі її родичі вже давно були щеплені, а вона ніяк не могла цього зробити через великі черги в типових пунктах вакцинації. А тут, за словами Ілони, черг немає і вона змогла щепитися за той час, поки чекала на свій трамвай на роботу.

Транспортний засіб регулярно дезінфікують всередині і він повністю підходить для проведення даного заходу. За словами сімейного лікаря Тетяни Пилипенко, щодня у трамваї щеплюють до 100 осіб. Графік прийому з 9:00 до 17:30.

Такий підхід - це те, що говорилося раніше – відкриття більшої кількості центрів вакцинації. Нестандартний підхід уможливлює охопити ту частину населення, яка не може зробити щеплення через складний графік на роботі або небажання стояти в чергах. Раніше стало відомо про те, що центр вакцинації був відкритий у церкві, що також сприяло залученню людей, які спочатку скептично ставилися до процесу вакцинації. Влада України може знайти підхід, якщо захоче. Частіше б так.