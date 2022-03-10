Вакцина від COVID-19: де Україна може закуповувати вакцину

20:24 14 жовтень Київ, Україна

Заступник голови ОП Ігор Жовква розповів, що Україна розглядає три варіанти отримання вакцини від COVID, постачання з РФ категорично виключається.
 
Політолог Руслан Бортник зазначив, що вакцина, яку визнає ВООЗ, стане інтернаціональною, тому розділяти ліки по країнах винаходу - передчасно і недоречно.
«COVID - міжнародне захворювання, і не має значення, яка країна. Ми ж не називаємо COVID китайським, навіть якщо він звідти прийшов. Так само буде і з вакциною. Як тільки ВООЗ визнає вакцину, ця вакцина стане міжнародною і інтернаціональною. Яка б країна не розробила вакцину, вона не зможе це приховувати, і цю вакцину передадуть для виробництва в інших країнах. Тому розділяти вакцину на американську або російську на тлі того, що вмирають люди - немає сенсу», - сказав Бортник.
Експерт додав, що сьогодні політики використовують тему вакцини для маніпуляцій.
фото: разработка вакцины
«У світі розгорнулися вакцинні перегони, на кону яких стоять сотні мільярдів доларів, які отримає той виробник, який винайде вакцину. І в цій боротьбі активно використовують і політичні інструменти, і інформаційні інструменти», - сказав він.
Бортник підкреслив, що влада повинна уникати таких маніпуляцій, як всередині країни, так і на міжнародній арені, щоб українці не стали заручниками ситуації.
«Це можуть бути дуже серйозні наслідки, тому ми не можемо виділяти вакцину за країною походження. Звичайно, в Росії також зацікавлені в цих перегонах, і вони будуть на цьому маніпулювати. Ми повинні дочекатися висновків ВООЗ і тоді потрібно максимально її закуповувати і боротися за право її виготовляти на території нашої країни. Тим більше, що у нас є фармацевтичні можливості», - сказав Бортник.