Вакцина від COVID-19: де Україна може закуповувати вакцину

20:24 14 жовтень Київ, Україна

Заступник голови ОП Ігор Жовква розповів, що Україна розглядає три варіанти отримання вакцини від COVID, постачання з РФ категорично виключається.

Політолог Руслан Бортник зазначив, що вакцина , яку визнає ВООЗ, стане інтернаціональною, тому розділяти ліки по країнах винаходу - передчасно і недоречно.

«COVID - міжнародне захворювання, і не має значення, яка країна. Ми ж не називаємо COVID китайським, навіть якщо він звідти прийшов. Так само буде і з вакциною. Як тільки ВООЗ визнає вакцину, ця вакцина стане міжнародною і інтернаціональною. Яка б країна не розробила вакцину, вона не зможе це приховувати, і цю вакцину передадуть для виробництва в інших країнах. Тому розділяти вакцину на американську або російську на тлі того, що вмирають люди - немає сенсу», - сказав Бортник.

Експерт додав, що сьогодні політики використовують тему вакцини для маніпуляцій.

«У світі розгорнулися вакцинні перегони, на кону яких стоять сотні мільярдів доларів, які отримає той виробник, який винайде вакцину. І в цій боротьбі активно використовують і політичні інструменти, і інформаційні інструменти», - сказав він.

Бортник підкреслив, що влада повинна уникати таких маніпуляцій, як всередині країни, так і на міжнародній арені, щоб українці не стали заручниками ситуації.