«Вагнеровци» - цінний обмінний матеріал

19:15 06 серпень Київ, Україна



Україна повинна наполягати на екстрадиції бойовиків "Вагнера" з українським громадянством, це посприяє посиленню позиції нашої країни в міжнародно-правовій площині вирішення конфлікту на Донбасі.

Так вважає експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий.

«В принципі, держави, які себе поважають, переслідують терористів, які вчинили теракт на своїй території, і намагаються не дати їм нормально пересуватися по світу. Є базовий принцип: люди, які воювали проти України, повинні зрозуміти, що з третіх країн їх рано чи пізно отримають. Чудовий приклад для всіх нормальних країн - держава Ізраїль. Це один з елементів, щоб поставити себе, як країну, яку б в світі поважали і розуміли, що проти неї неконвенційно воювати. Може бути собі дорожче », - сказав Дикий.

Експерт припустив, що Білорусь навряд чи видасть бойовиків. На його думку, ситуація, в якій Київ і Мінськ говорять про екстрадицію бойовиків, у яких українське громадянство, має на меті натиснути на Кремль, щоб мінімізувати втручання під час виборів. Хоча Україна була б зацікавлена в тому, щоб Білорусь на це пішла.