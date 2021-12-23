У Верховній Раді пропонують перенести з Мінська переговори по Донбасу

Українська влада повинна підняти питання про зміну майданчика переговорів по врегулюванню конфлікту в Донбасі в нормандському форматі (Німеччина, Росія, Україна, Франція) і в рамках ОБСЄ. Таку пропозицію зробила в п'ятницю депутат фракції Верховної ради "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Українська влада зобов'язані підняти питання в ОБСЄ, в нормандському форматі про зміну майданчика для мирних переговорів", - написала вона в Facebook. На думку Геращенко, після протестів Мінськ більше не є підходящою для мирних переговорів майданчиком.

Днем раніше повпред України в контактній групі, екс-президент країни Леонід Кравчук заявив, що Мінськ як переговорна майданчик Донбасом може бути замінений. За його словами, таке рішення може бути прийнято через акції протестів, які проходять в Білорусії. Він зазначив, що для організації переговорного процесу "можна взяти нейтральна держава", наприклад Швеції.

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив в четвер, що протестні акції в Білорусі поки не вплинуть на роботу контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі, засідання якої заплановано на 18 серпня.

Кілька останніх місяців зустрічі учасників Контактної групи, які раніше проходили в Мінську, в зв'язку з пандемією коронавируса проходять у форматі відеоконференції. Зеленський повідомив, що на найближчій зустрічі українську делегацію очолюватиме новий повпред Леонід Кравчук. В ході переговорів планується обговорити питання "продовження режиму тиші" на лінії зіткнення, а також обміну полоненими. Серед інших тем засідання - питання безпеки та розмінування, поінформував український президент.