В Україні вводять бустерну дозу вакцини

У Європі готові запровадити обов'язкову вакцинацію третьою, так званою бустерною, дозою та скоротити дію ковід-сертифікатів від 12 до 9 місяців. Україна вирішила повторити досвід країн ЄС, якщо ініціатива буде прийнята там на законодавчому рівні.

Варто зазначити, що бустерна доза вакцини доступна в нашій країні. Проте вона показана громадянам після трансплантації, імуносупресивної терапії, ВІЛ-інфікованим, онкопацієнтам та українцям віком від 60 років, які були щеплені двома дозами CoronaVac.

Також заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив: “Важливо, що дія документа про вакцинацію не продовжуватиметься. Тобто, документ діятиме 365 днів з дати введення другої дози”.

Очевидно, що вчені всього світу приходять до думки про необхідність введення бустерної дози вакцини. Низка країн уже використовує її протягом кількох місяців, що показало позитивну динаміку боротьби проти COVID-19. Зараз залишається у пріоритеті завдання зупинити поширення вірусу і не дати йому мутувати в нові штами, як це вже сталося у випадку з «Омікроном». Якщо третя доза дозволить хоча б призупинити стрімке зараження людства – цим необхідно скористатися.