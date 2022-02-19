В Україні набула чинності стратегія про кібербезпеку

Рішення про створення стратегії з кібербезпеки було висунуто РНБО (Рада національної безпеки та оборони України) та затверджено президентом України Володимиром Зеленським.

На тлі кібератак, що почастішали з боку Росії, в країні ухвалили рішення про створення стратегії, яка дозволила б захистити критичні об'єкти інфраструктури держави, урядові ресурси і т.д. До проєкту покликані як штатні працівники РНБО, так і приватні IT-фахівці.

До речі, у грудні проходили змагання з кібербезпеки, де програмісти повинні були ліквідувати атаки на енергетичну компанію, що зазнала атак хакерів.

Росія використовує кібервійська для дестабілізації більшості державних та приватних компаній не лише в Україні, а й у західних країнах. Це призводить до витоку особистих даних, виведення з ладу стратегічних об'єктів, що впливає на економіки країн. Наша країна є постачальником висококласних кіберфахівців для зарубіжних компаній, а значить може протистояти агресивним випадам кремлівських хакерів. Після ухвалення стратегії РНБО не варто розраховувати, що російські хакери послаблять свою роботу, проте українці більше не дозволять безкарно здійснювати гібридні атаки кібернетичного характеру на нашу державу.