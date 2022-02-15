В Україні наполовину знизять ціни на опалення

Міністр економіки України Юлія Свириденко під час Конгресу місцевої та регіональної влади повідомила про запуск урядом країни програми з термомодернізації житлових будинків: “Плануємо термомодернізувати за перший рік 5 тис. будинків, які отримають нову якість енергоефективності. Таким чином щонайменше 15 млн українців отримають комфортніші умови життя. Їхні витрати на комуналку у графі "опалення" відчутно зменшаться, а громади почуватимуться самодостатніми. Завдяки програмі Україна також зможе реалізувати зелену трансформацію економіки та енергозбереження”.

Завдяки новій програмі термомодернізації планується знизити ціну на опалення на 30-50%, а заощаджене паливо має зберігати 8,5 млрд грн за один опалювальний сезон.

Плани уряду України є актуальними на сьогодні як ніколи. Оскільки Росія є основним постачальником газу до Європи, на тлі ескалації Кремля, подача енергоресурсу може бути повністю припинена.

Водночас повільна реалізація проєкту (5 тис. будинків за перший рік), робить цю програму щонайменше утопічною, якщо не популістською. Природно, що такий грандіозний проєкт потребує великих витрат, проте пріоритет його великий, а отже, необхідно шукати додаткові інвестиції, можливо, закордонні, щоб модернізація проходила швидше. Проте курс України вірний, а отже, у майбутньому справді вдасться економити не лише уряду, а й звичайним громадянам країни.