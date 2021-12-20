В Україні посилять обмеження для «жовтих зон» епідеміологічної небезпеки

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко озвучив позитивний прогноз щодо зменшення захворюваності на COVID-19 у країні. За його словами, зростання інфікування поступово йде на спад, проте 18 областей, як і раніше, залишаються в “червоних зонах”.

Ті регіони України, які поступово переходитимуть до помаранчевої та жовтої зони епіднебезпеки, візьмуть на себе нові, більш жорсткі обмеження. Тепер працювати зможуть лише щеплені хоча б однією дозою вакцини, які отримали негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання. При цьому термін дії "жовтого" covid-сертифікату скорочується зі 120 днів до 30 днів.

Такі обмеження необхідні для недопущення розвитку нової хвилі масового зараження коронавірусом. У цьому позитивна динаміка очевидна. Вона досягнута багато в чому завдяки вакцинам. На сьогодні кожен третій дорослий українець пройшов курс повної вакцинації.

У той самий час, більшість населення дотримується думки про негативну властивість щеплень. “У кожного є своя думка, але є спільна думка Всесвітньої організації охорони здоров'я, є позиція МОЗ та є позиція всіх провідних лікарів, які займаються лікуванням та протидією цієї хвороби”, - прокоментував ситуацію Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА.

Антивакцинаторам необхідно донести, що їхні дії супроводжують посилення дестабілізації України, яку створює Російська Федерація. Виступаючи проти вакцинації та підбурюючи решту українців, вони тим самим стають несвідомою зброєю в руках Кремля.