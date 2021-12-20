В Україні удосконалили процедуру трансплантації органів

Десятки років в Україні забороняли трансплантацію органів. Люди змушені були виїжджати за кордон, щоб здійснити необхідну операцію. Майже два роки минуло з того часу, як уряд вніс поправки до законодавства і тепер люди можуть дати дозвіл на пересадку органів у двох випадках: від померлої людини або родича.

Верховна Рада спростила процедуру згоди на трансплантацію. Тепер будь-який українець може дати свою згоду на посмертну пересадку у додатку «Дія», заповнивши необхідні формуляри. Однак після смерті людини, тільки його близькі родичі мають право остаточно дозволити вилучити у людини необхідні органи на пересадку.

Удосконалення системи охорони здоров'я України вже дозволило врятувати кількасот життів. У 2022 році кількість операцій може досягти 1000. Українці повинні розуміти, що за згоди на трансплантацію органів ніхто не буде за ними полювати, процедура не порушує прав людини, такі угоди поширені в усіх розвинених країнах світу. Це шанс навіть після смерті зробити гарний вчинок, який дозволить врятувати одразу кількох людей, як показав нещодавній випадок із 32-річним українцем. Спортсмен помер від інсульту, а його батьки дали згоду на пересадку органів. В результаті процедури пересадки він зміг посмертно врятувати 4 людей.