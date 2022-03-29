В Україні знищили 7 генералів-окупантів

Пропаганда в країні-агресорі продовжує поводитися вкрай не адекватно. Вони постійно говорять про якісь уявні успіхи, при цьому навіть плутають місцезнаходження Чорнобаївки, стверджуючи, що цей населений пункт, де вже понад 10 разів було знищено техніку окупантів, знаходиться в Київській області. Істоти, обізнані про Україну та військову справу не більше пігмеїв у лісах Камеруну, говорять про успіхи їхньої армії для істот, які отримують 90% “знань” з телевізора та пропагандистських шоу. У цьому плані все складається і в момент повної поразки рашистів в Україні, одні скажуть іншим – Ми перемогли, і всі дружно підуть святкувати перемогу.

Водночас, пропагандисти щоразу “забувають” згадати, що за період з 24 лютого до 27 березня на війні в Україні було знищено 7 генералів армії РФ. Крім того, вони, ймовірно, не розуміють, що загибель генерала, це навіть не загибель полковника, який командує великим скупченням військ. Генерал командує армією і в основному, знаходиться глибоко в тилу, далеко від лінії фронту, так як 80% його завдань є налагодження логістики поставок провізії і лише 20% вказівка кінцевих цілей та шляхи спрямування армій.

Той факт, що 7 рашистських командувачів було знищено, говорить про їхнє безпосереднє розташування в Україні, у відносній близькості від лінії фронту.. Тобто плану на війну, як такого, не було. Хоча, якщо врахувати, що й цілі, м'яко кажучи, були поставлені не зовсім зрозумілі і досі змінюються, то відсутність плану відповідає рівню підготовки окупантів. Тому, генералам під час подій доводиться буквально вигадувати, як далі діяти: або продовжувати наступ, або окопуватися і обороняться, або відступати, або переміщатися інші напрями.

Крім того, у тих генералів, які поки що залишилися живими, немає синхронності в діях. Мало хто помітив, що агресор із початком війни не оголосив єдиного командувача так званої “спецоперації”. Шойгу і “бункерний” поза рахунок, вони лише номінальний характер, і є професійними військовими, які щось розуміють у тактиці ведення бою. Звідси випливає – або єдиного командувача немає взагалі, або його приховують. Проте, враховуючи характер проведення військових дій, присутність інших генералів на полях битви, а також пропагандистів, які неодмінно використали б персону командувача у своїх шоу, складається цілковита впевненість, що таку людину просто ніхто не призначив. Також про це можуть свідчити військові “навчання” агресора, проведені напередодні наступу. На “навчаннях” окремі види військ, тренувалися взаємодіяти без єдиного центру. Тобто, наприклад, 10 окремих генералів тримали зв'язки, щоб скоординувати наступ на умовного супротивника.

Таке ставлення до війни призвело до поточних результатів. Рашисти гинуть сотнями на день разом із своїми командирами. Смерть генералів свідчить багато про що, у тому числі про те, що агресору не виграти в цій війні. Загибель генералів одна з звісток поразки окупантів.