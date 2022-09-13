В Україні розбито елітну російську ГТА

У кремлі паніка не менше ніж у залишків російських військ на харківському фронті, якщо не більше. Путін і його оточення побоюються диверсій у Москві і навіть війни з НАТО.

Так, російське командування вивело з Харківської області залишки елітної 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), призначена для оборони Москви у разі війни з НАТО.. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на британську розвідку у Twitter .

У відомстві уточнили, що 1 ГТА зазнала тяжких втрат на початковому етапі російського вторгнення не була повністю переформована до контрнаступу українських військ у Харкові.

Також 1-а ГТА була однією з найпрестижніших армій Росії і виділялася для оборони Москви і призначалася для ведення контрударів у разі війни з НАТО.. У розвідці зазначають:

"Оскільки 1 ГТА та інші сполуки ЗВО сильно деградували, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені".

На думку британців, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал.

Ось так путін своїми хворими на геополітичні амбіції поховав в Україні 1-у танкову армію росії.

Нагадаю, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі назвав «вражаючим» контрнаступ ЗСУ. За його словами, російському президенту Володимиру Путіну стає важче приховувати масштаб провалів своєї армії в Україні.