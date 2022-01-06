В Україні ухвалять Стамбульську конвенцію

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомила, що Україна має намір ратифікувати Стамбульську конвенцію у 2022 році.

Варто зазначити, що документ було відкрито для підписання ще 10 років тому, проте наша країна зайнялася цим питанням лише останнім часом: “Великий досвід нератифікації Конвенції дає нам розуміння, які інструменти не є ефективними. З іншого боку, ми зробили кілька важливих речей, що наближають нас до ратифікації, і продовжимо цю роботу у 2022 році. Зокрема, ми сформували застереження до Конвенції, з якими подаватиметься документ на ратифікацію. Ці застереження є квінтесенцією всіх дискусій з різними сторонами, і з консервативним крилом суспільства, з релігійним співтовариством та з експертним середовищем. Вони припускають, що положення Конвенції жодним чином не впливають на положення Конституції України, що Конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології чи ідентичності і, відповідно, ці застереження знімають різночитання положень самої Конвенції”, - розповіла про плани прийняття конвенції у 2022 році. .

Європейський документ не має нічого спільного з гендерною ідентичністю і є способом захисту від домашнього насильства, зокрема жінок. Прийнявши Стамбульську конвенцію, Україна вкотре підтвердить свою проєвропейську спрямованість та цивілізований підхід до законодавства. До речі, у Росії досі не передбачено покарання за побиття жінок у сім'ї, тому там ця звична справа. Яка країна, такі закони.