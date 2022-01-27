В Україні немає конфлікту між центральною владою та міськими головами

Місцева влада все частіше висловлює невдоволення прийнятими Києвом карантинними заходами.
На думку міністра Кабінету міністрів України Олега Немчинова, у нас немає конфлікту між центральною владою та міськими головами.
Вкотре наголошую, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка визначає зонування України в залежності від зростання захворюваності, приймає рішення за формальними показниками. І на прикладі міст, які вже вийшли з "червоної зони" (наприклад, Самбір на Львівщині), ми бачимо позитивну динаміку по захворюваності.
Вважаю, що нам важливо знайти взаєморозуміння, щоб ми розуміли - які карантинні обмеження можна послабити в той чи інший спосіб. Або, навпаки, дати можливість місцевим органам самоврядування самостійно вводити ті чи інші обмеження".
Вкотре наголошую, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка визначає зонування України в залежності від зростання захворюваності, приймає рішення за формальними показниками. І на прикладі міст, які вже вийшли з "червоної зони" (наприклад, Самбір на Львівщині), ми бачимо позитивну динаміку по захворюваності.
Вважаю, що нам важливо знайти взаєморозуміння, щоб ми розуміли - які карантинні обмеження можна послабити в той чи інший спосіб. Або, навпаки, дати можливість місцевим органам самоврядування самостійно вводити ті чи інші обмеження".
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