В Україні настає цифрова ера

16:56 09 жовтень Київ, Україна

З 2021 року всі послуги та документацію в державних органах України планують перевести в електронний формат завдяки продуктам проєкту «Дія»

Ці плани оцінив народний депутат України IX скликання, заступник голови комітету, голова підкомітету цифрової економіки, інноваційного розвитку і електронного бізнесу комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Єгор Чернев (фракція «Слуга Народу»).



"Будь-які свої проблеми і питання з державою громадяни тепер зможуть вирішити через смартфон або вебсайт. І це - ще один крок до тієї самої "держави в смартфоні", про яку так багато говорилося.





Таке рішення не тільки істотно заощадить бюджетні кошти на канцелярію, держапарат і прикриє численні корупційні схеми, а й значно підвищить якість життя громадян. Від них більше не будуть вимагати паперових довідок або інших документів.

Цифровізація послуг майже повністю усуває людський фактор у вигляді чиновника, який оформляє паперові документи, і тим самим знімає ризик хабарництва та бюрократії. Людям більше не доведеться витрачати час на черги або давати хабарі.



Крім того, це дозволить значно підвищити швидкість і ефективність документообігу органів. Документи більше неможливо буде втратити - всі вони будуть зберігатися в електронних базах даних.



Завдяки цифровізації послуг ми поступово будемо наближатися до європейських стандартів життя, в центрі яких - людина, а не державний апарат.



Водночас на момент впровадження нових правил ми зіткнемося і з деякими проблемами.



Перш за все, це стосується величезної кількості паперових документів, що залишилися на руках громадян, і які так чи інакше треба переводити в електронний вигляд. Адже їхньої електронної версії у держави немає.



Ускладнює ситуацію також низька цифрова грамотність громадян, особливо похилого віку.



Крім того, в Україні сьогодні покриття інтернетом регіонів недостатнє. Цю проблему ми повинні вирішити протягом найближчих двох років.



Однак, незважаючи на певні труднощі та перепони, затягувати з цифровізацією сектора держпослуг далі не можна. Весь цивілізований світ швидко рухається вперед, і нам треба його прискорено наздоганяти".