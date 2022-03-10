В Україні криза цукрової індустрії

19:46 14 жовтень Київ, Україна

В Україні спостерігається тривожна ситуація з вітчизняним цукровим виробництвом, якщо не вжити заходів, вже в наступному році буде серйозне зниження виробництва цукру.



Президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко поділився своєю думкою щодо ситуації.



"7 жовтня ми переступили через перший мільйон тонн зібраних з полів цукрових буряків. На жаль, його врожайність у порівнянні з минулим роком вже знизилася на 16%, а ціна його реалізації цукровим заводам зросла на 18%. Маємо також істотне збільшення собівартості інших складових виробництва цукру, таких як енергоносії, логістика. Це призведе до зменшення виробництва цукру та фінансових надходжень у його виробників. Збитки можуть бути великими. Сьогодні немає оптимізму в тому, що буде прибутковим хоч одне офіційне підприємство.





На початку 90-х, після розвалу СРСР, в Україні було 192 цукрових заводи. Ми були першими в світовому рейтингу за обсягами виробництва цукру. Зараз може працювати лише 31 завод. І всі вони потрапили в "чорну зону". Собівартість продукції, яку вирощують, буде вищою, ніж ринкова ціна. Ті, хто працює в тіньовому режимі, ще можуть вижити. Вони розраховуються з постачальниками буряка не грошима, а готовою продукцією (цукром), яку ті продають на ринках нелегально - в мішках. Ніхто при цьому не сплачує податки. Тільки так можуть вижити лише кілька підприємств. В результаті страждають всі.

Тому підприємства-виробники звернулася в Українську аграрну конфедерацію з проханням підняти їхні проблеми на рівні уряду. І попросити Кабмін розглянути заходи, які могли б зберегти галузь та дати можливість нарощувати обсяги виробництва цукру.



В першу чергу, виробники просять уряд не фіксувати максимальну ціну. Збільшивши ціну реалізації цукру, можна піти від збитковості. Але Кабмін хоче фіксувати максимальну ціну, вище якої не можна продавати. За попередніми даними, вона не повинна бути вищою на 5% від середньорічної ціни 14,8 грн, яка була в минулому сезоні.





Друге прохання - розглянути можливість надання субсидій виробникам цукрових буряків - до 100 грн за тонну реалізованої продукції. Тобто, за буряк, який йде на перероблення на цукрові заводи, виробники повинні отримувати обумовлені субсидії.

Третій момент - дотації цукровим заводам, які будуть здійснювати ремонти та реконструкцію виробничих потужностей. Подібні отримують ті, хто будує (реконструює) тваринницькі ферми, елеватори.



Також важливо при підписанні нової угоди з ЄС прибрати квоти на постачання українського цукру до країн Євросоюзу. Або хоча б істотно збільшити квоту.



Якщо ці питання не вирішити в екстреному порядку, то ми можемо після цього сезону отримати серйозне зниження виробництва цукру. Приблизно до 1,2 млн тонн - на 200 тонн менше, ніж роком раніше. Як наслідок - назавжди зупиняться ще мінімум чотири підприємства. І їх залишиться вже тільки 27. Допускати цього ні в якому разі не можна!"