В Україні доведуть кількість добровольців до 2 млн осіб

Олексій Данилов, секретар РНБО після закінчення засідання Ради в Харкові 11 лютого повідомив, що за указом президента України Володимира Зеленського, чисельність територіальної оборони необхідно збільшити до 2 млн осіб. “У ці 2 млн. входять безпосередньо ті добровольці, які готові зараз йти та захищати нашу країну, записуватись у тероборону, яка виконує функції за потребою. Ми маємо велике бажання, щоб Росія припинила нас шантажувати, припинила брязкати зброєю біля наших кордонів.. І ще раз наголошую: у разі, якщо буде потреба, ми розуміємо, як ми захищатимемо нашу рідну землю”.

Загони територіальної оборони формуються у всій країні. Окрім офіційної влади, відомі випадки про створення загонів виключно на добровільних засадах, під керівництвом колишніх учасників АТО та простих патріотів України.

Згуртованість українців на тлі ймовірної агресії з боку Росії помітна неозброєним оком. Люди готові захищати свою землю, свою батьківщину, якщо знадобиться. Не залежно від того вірять чи не вірять у наступ Росії, громадяни України поповнюють ряди загонів територіальної оборони і незабаром кількість населення в них може навіть перевищити 2 млн осіб.

Посягнувши нашу землю, Путін зустріне запеклий опір, таке саме, як у російської історії прийнято описувати опір радянської армії у перші тижні нападу фашистських загарбників.