У Туреччині заявили про початок фази по «деокупацію» Криму.

14:17 15 грудня Київ, Україна



Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно оголосив про те, що Анкара провела з Києвом переговори і починає активну фазу дій по «деокупацію» Кримського півострова (Туреччина не визнає приєднання Криму до складу Росії - прим. Ред.). що слід розуміти під заявою про «деокупацію» півострова - невідомо, однак раніше в турецьких засобах масової інформації з'являлися заяви про наміри Анкари влаштувати блокаду Криму і Росії, шляхом перекриття Босфору.



Туреччина підтримала Україну в ініціативі проведення переговорів по «деокупацію» Криму. Про це написав глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу в Twitter за підсумками зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Турецький дипломат також підкреслив, що залишився задоволений зустріччю з колегою. Чавушоглу зазначив, що Київ і Анкара зміцнюватимуть відносини, особливо в області військової співпраці і оборонної промисловості.



Примітним є той факт, що раніше в Туреччині і зовсім прозвучали заяви про те, що Кримський півострів історично є турецької територією, що не виключає ймовірності того, що Анкара і зовсім має наміру взяти Крим під свій контроль, хоча цілком очевидно, що Росія цього не дозволить.