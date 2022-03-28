"У країні не без зрадника" - відкати за гуманітарну допомогу

На своїй сторінці у Facebook директор благодійного фонду «Повернися живим» Тарас Чмут написав: “Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають відкату у волонтерів за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави”. За словами волонтера, здирники з ОДА вимагають 10% від рахунку або 100 автомобілів. Чмут звернувся до адміністрації президента з проханням розібратися з тими, кого вони призначили управляти ОДА на період воєнного часу.

Якою треба бути людиною, щоб вимагати хабарі під час війни? Така поведінка варта лише рашистів. Таких людей варто негайно позбавляти посад і відправляти на фронт, у найгарячіші точки, там, де люди без гуманітарної допомоги можуть втратити життя. Може тоді до таких представників влада дійде, як вони були не праві, а іншим – послужить прикладом, щоб не робити таких самих помилок.