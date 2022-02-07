У США обговорюють пакет санкцій проти Росії

Прес-секретар Білого Дому Джен Псакі заявила про те, що США обговорюють деталі пакету санкцій проти Росії, які будуть прийняті у разі прояву агресивних дій Кремля: “Ми перебуваємо у дуже тісному контакті з членами Конгресу щодо цього законопроекту, який ще не був офіційно представлений . Наш підхід спочатку полягає в тому, що пакет нищівних економічних санкцій, які ми обговорюємо та опрацьовуємо на міжвідомчому рівні, повинен мати стримуючий характер, що ми вже спостерігаємо на російських ринках”.

Економічні санкції необхідні як стримуючий фактор російської агресії. Проте, загрожувати запровадження обмежень, здатних стримати Кремль тоді, коли він уже давно веде агресивні дії – недалекоглядно. Навіщо чекати, поки Путін наважиться створити гарячу точку в Європі, якщо можна попередити подальшу ескалацію конкретними діями. Захід повинен запроваджувати санкції не чекаючи останнього моменту, що цей момент не настав.