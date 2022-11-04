У Сєвєродонецьку розгорнуть табір мобілізованих РФ

08:55 04 листопада Київ, Україна

Тепер військовому командуванню РФ буде зручніше пояснювати рідним покликаних на війну росіян, чому загинули їхні чоловіки.

Штурмуючи Сєвєродонецьк, росіяни практично знищили місто. У це "важко повірити", проте умови в ньому ще гірші, ніж на військових базах агресора в Росії. Ніхто не в змозі перевірити, за яких умов там будуть мобілізовані, а заїжджаючи в Україну в окупантів відбирають мобільні телефони, і отже відео із незадоволеними мобіками буде значно менше.

Варто очікувати, що Сєвєродонецьк стане не єдиним українським містом, де організують подібні “тренувальні центри”. Враховуючи, що мобілізованих не приписують до будь-яких військових частин, статус "зниклий безвісти" стане звичайною справою для десятків тисяч окупантів.