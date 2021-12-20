В РОСІЇ ЗАМИКАЮТЬ П'ЯТЬ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ БЮРО. ПЕРСПЕКТИВ НІ І НЕ БУДЕ. ДОКУМЕНТ.

1 березня цього року стартував процес вигнання з Москви провідних авіаційних фірм. «Сухий», «Іркут», «МіГ», «Туполєв», «Іллюшин» - все будуть виселені зі столиці, а займані ними площі продані під забудову.



Гроші, отримані від виручки землі, нібито планують використовувати для погашення багатомільярдних боргів «Об'єднаної авіабудівної корпорації», які та наробила за час свого надефективного існування.

Скільки живуть в Москві конструкторів рвонуть працювати в Воронеж, на авіаційний завод? Або до Ульяновська? Питання риторичне.

Ніяка сила (крім дуже істотної фінансової компенсації, якої поки не передбачається) не змусить фахівця в наш час зірватися з насидженого місця в столиці, щоб продовжити роботу в глибинці. Тим більше нинішні конструктора в більшості своїй це підросли молоді фахівці «радянського розливу», а значить не дуже мобільні в силу похилого віку.

Але у конструкторів навряд чи хтось буде питати думки.

Авіаційні КБ і весь російський авіапром, який якось ще тримався ці 30 років на радянському фундаменту звалився під ударами реформ і оптимізацій. Безповоротно.

PS Вердикт всієї авіаційної галузі РФ винесено. Залишилося виконати вирок у виконанні.