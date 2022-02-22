У Росії затримали супротивників війни

Російські правозахисники та активісти, зокрема Лев Пономарьов, Юрій Самодуров та Михайло Крігер вийшли в Москві на одиночні пікети. У руках вони тримали плакати з написами – “Росія, не чіпай Україну”, “Геть влада чекістів”, “Руки геть від України”, “Немає війні з Україною” та “Свободу українським політичним в'язням”. За це російські правоохоронці їх затримали.

З погляду закону, дії поліцейських були неправомірними.. Відповідно до законодавства РФ, заборонені несанкціоновані масові протести, яких у цьому випадку не було, адже мітингувальники стояли поодинці. Також текст на плакатах не ображав чинну владу Кремля, що могло спровокувати співробітників поліції до затримання активістів.

З погляду бандитів, а саме такими є нинішні керівники Росії, котрі перекочували з 90-х, люди пікетуючі висловили протест проти національного курсу країни, за що й покарали.

Кремль є загрозою не лише всьому світу. Насамперед, уряд на чолі з Путіним винищує, принижує та пригнічує власний народ. Це дає їм можливість наживатися на росіян, пояснюючи їх злидні підступами “ворожого Заходу”. Мабуть, західні країни, на їхню думку, винні в тому, що спокушають керівництво Кремля своїми дорогими машинами, яхтами, елітною нерухомістю на блакитному узбережжі, що, у свою чергу, Путін із дружками не можуть собі дозволити без допомоги народу.