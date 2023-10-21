10:46 21 жовтня Київ, Україна

У Росії зростуть ціни на ліки та дитяче харчування у скляній тарі. Причина – у подорожчанні упаковки. Як розповіли джерела в галузі, великих виробників склотари не так вже й багато. Усі їх торкнулося підвищення цін на логістику: з літа витрати зросли на 40%. Витрати можуть стати ще більшими через зростання цін на паливо.

Просто дивно, як країна, де навіть не можуть забезпечити виробництво звичайної тари чи цвяхів, починає повномасштабну війну і загрожує Заходу використанням ядерної зброї.

Росія так і не змогла дати світу нічого, окрім сировини. Все велике виробництво, що залишилося з часів Радянського Союзу, було завезене із Заходу або зібрано за західними аналогами. У результаті це призвело до того, що після введення санкцій, агресор змушений шукати шляхи обходу, щоб продовжувати отримувати вже заборонені товари, здавалося б, які легше відтворити, ніж добувати нафту або газ. Нічого не скажеш - "велика країна".