11:35 24 листопада Київ, Україна

США визнали економіку РФ неринковою, через 20 років після надання їй ринкового статусу. Мінторгівлі США вирішило, що РФ не може більше зважати на країну з ринковою економікою, і статус економіки країни буде перекваліфікований на неринковий.

Що це означає у практичному плані? Для Росії знову буде введено антидемпінгове мито. Це податок на будь-який ввезений товар, який накладається поверх мита і має забезпечити безпеку світової економіки.

Справа в тому, що після запровадження західних санкцій, Кремль почав штучно знижувати ціни на експортовані товари, щоб не втратити впливу на світовий ринок.. На даний момент лише США визнали недійсним статус ринкової економіки в РФ. Однак, зважаючи на вплив Вашингтона, незабаром до такої ініціативи мають приєднатися їхні союзники.

Не важко здогадатися, що станеться з російським експортом після того, як Захід підвищить податки на їхні товари. Мабуть, це ще один забитий цвях в економіку агресора.