22:01 27 листопада Київ, Україна

Міністру культури РФ Любимової О.Б. надійшло прохання від "правозахисного центру" "Сорок сороків" заборонити твір Джоан Роулінг "Гаррі Поттер" разом з будь-якими інтерпретаціями в мюзиклах, п'єсах, симфонічних оркестрах. У листі зазначено, що роман пропагує "основи західної культури, чужі Росії: раціоналізм, індивідуалізм", а також чаклунство та сатанізм.

Ті, хто знайомий з твором або дивився художню екранізацію книги, знає, що «Гаррі Поттер» вчить дружбі, захисту слабких, взяття на себе відповідальності, рішучості та інших позитивних якостей. Автор, Джоан Роулінг, говорила, що створювала роман насамперед для своєї доньки і писала так, щоб дівчинка вчилася правильно приймати рішення в майбутньому.

Мабуть, для Росії такі “західні цінності” є проявом “сатанізму”, адже можуть похитнути путінський режим. Від росіян вимагають сліпої покірності, жертовності, їх вчать страждати за царя, віддавати останнє заради влади та радіти, коли пропагандисти лають інші країни через помилки Путіна.

Звісно, в такому ключі навіть нешкідлива книга «Гаррі Поттер» може стати “альманахом революціонера”, адже головний антагоніст твору дуже схожий на злого лисого карлика в Кремлі. А у книзі можна зрозуміти, як знищити лиходія – необхідно бути добрим, чесним, рішучим, чужим до влади, багатства, захищати слабких. Тобто твір показує, що насправді є добро, а що – зло і як проти цього зла боротися.