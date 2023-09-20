07:41 04 вересня Київ, Україна

Різні проросійські джерела заговорили, що у РФ з'явилася нова платіжна система. Вона, нібито, має спеціалізуватися на грошових переказах з Росії. На сайті KwikPay намальовані прапорці 38 країн світу, куди можна відправити гроші з картки СВІТ. І все начебто добре, ось тільки завантажити програму неможливо. Кнопки на завантаження з AppStore і Google Play не працюють, а вручну програму знайти не вдається.

Виходить, що росіянам начебто дали можливість переказувати гроші, але як зробити інструмент робітником вони мають розібратися самі. Приблизно за такою ж схемою працює зростання економіки в РФ. Про нього говорить Путін, але як зробити так, щоб він справді був, повинні думати самі росіяни. А як вони думатимуть, якщо за них думає пропаганда в Кремлі якось не подумали.

Втім, думати тут особливо й не потрібно, бо західні санкції ніхто не знімав і знімати не збирається. І скільки нових платіжних систем чи обхідних шляхів санкцій не вигадували б у Кремлі, нічого з цього працювати не буде.