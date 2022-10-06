У росії збираються провести осінній призов

Осінній призов у росії цього року зсунувся на один місяць і має розпочатися з 1 жовтня. Заявлена цифра у 120 тис. осіб, яких планують призвати до армії, очевидно, залишиться лише на папері. В одному випадку путіну можуть принести в папці завищені показники і звітувати про виконану роботу. В іншому, призовників може виявитися чи не вдвічі менше, як це сталося з весняним призовом.

Крім того, господар кремля заявив, що призовників не відправлятимуть на фронт, а після демобілізації вони повернуться додому. Очевидно, що це черговий обман путіна, оскільки і зараз і від початку повномасштабного вторгнення на фронті присутні сотні солдатів строкової служби.

До того ж після оголошення мобілізації, багато жінок і особливо матері, почали буквально ховати чоловіків та синів. Звідси незрозуміло, де росія збирається брати 120 тис. чоловіків для осіннього призову. Однак цілком зрозуміло одне, що всі ті, хто опиниться серед призовників, рано чи пізно неодмінно потраплять на фронт, адже після демобілізації всі вони підлягатимуть мобілізації з резерву.