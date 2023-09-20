У росії зростає ціна на хліб

07:39 20 вересня Київ, Україна

У міністерстві сільського господарства рф заявили, що причин для зростання цін на вироби хліба-печива немає. Нібито, “рекордний урожай минулого року”, який став можливим через крадіжки українського зерна, “ще не витрачено”, а цьогорічний урожай ще не зібрано. Тому, як запевняє відомство, “ціни на борошно нижчі на 15%, ніж рік тому”. У той самий час зростання цін є і не мале.

Рустам Айдієв, виконавчий директор національної спілки випікання хліба, розповів, що ціни на борошно з червня 2022 року дійсно поступово знижувалися, проте за останній місяць піднялися кратно і вже перевищують торішні показники на 15-18%. Більше того, через паливну кризу транспортні компанії підвищили тарифи майже на третину. Це призвело до перевищення витрат на логістику, які перевищили витрати на борошно. Плюс до всього підвищення зарплат працівникам на 20-30% ще більше підняли ціни на хліб.

Очевидно, що ціни на продукт, мабуть, найбільш необхідний для кожної людини, який, за наявності такого вдома, дозволить вижити в будь-який час, продовжать зростати і незабаром величезний прошарок населення в рф стоятиме перед вибором - купити зайвий буханець хліба, щоб залишитися ситими, або витратити гроші на ліки, щоб вилікуватися.