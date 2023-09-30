У Росії раді смерті родича

11:41 30 вересня Київ, Україна

Ольга Романова, директор та засновник фонду «Русь сидяча», каже, що постійно моніторить чати родичів ув'язнених, де, як вона стверджує, перебувають переважно жінки. Так от, Романова часто зустрічає повідомлення, де дружини тих, кого завербували з в'язниці або до ЧВК, або до регулярної армії, заздрять загибелі та вітають зі смертю чоловіки інших учасниць чату.

Смерть ув'язненого на війні дає шанс його дружині на отримання великої компенсації, отримання посмертних нагород та орденів за чоловіка, який у більшості випадків бив її та дітей, пропивав усі гроші тощо.

Однак не тільки подружжя зеків раді отримати “похоронки” з фронту. Багато росіянок мріють про “гробові”, бо в них у сім'ях панували таке ж насильство та злидні, що відправлення “коханого” на передову сприймається як щасливий лотерейний квиток.

Тож у Росії, на жаль, ще достатньо мобілізаційного резерву, зомбованого пропагандою, підтримуваного родичами заради “поправки фінансового стану”. І це "м'ясо" відправляють на війну без будь-якої мети, окрім як заробити. На них заробляють усі, окрім самого “м'яса”.