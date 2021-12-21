У Росії визнали присутність російських військових на території Донбасу

Як сказано у вироку, російським військовим раз на два тижні відправляли 1300 тонн продовольства із Ростовської області. "Продовольство призначалося для відправки у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР", - йдеться у тексті вироку суду.

Реакція Кремля не забарилася. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: “Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було. Збройні сили РФ є на території РФ”.

На злодії, як то кажуть, і шапка горить. Так відбувається, коли брехня триває рік у рік. Ймовірно, у майбутньому подібні застереження зустрічатимуться все частіше. У Росії вже забувають, що правда, а що брехня. Проте заперечувати очевидні факти, під якими вони самі й підписалися – візитна картка кремлівських обманщиків. Постанова ростовського суду обов'язково має бути прийнята Гаазьким судом у розгляді справи України проти Росії.