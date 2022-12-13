У росії під забороною все

11:59 13 грудня Київ, Україна

Поки що, в росії не ввели “графік споживання повітря”, але поки що. Так, дихати навряд чи колись заборонять, проте інші заборони дедалі більше нагадують світ із ідеальної антиутопії.

5 грудня путін підписав низку законів, які забороняють:

- мітинги у будинках держорганів, ВНЗ, школах, лікарнях, аеропортах та портах, на вокзалах, біля церков та об'єктів життєзабезпечення;

- пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин та трансгендерного переходу;

- за указом путіна ліки в аптеках тепер продаватимуться в індивідуальних дозах.

Логічно, якщо уряд упевнений у своїй правоті, що населення підтримує все, що він робить, то й забороняти тоді нема чого. Адже, за тими ж даними кремля, “підтримка путіна та війни серед росіян вища за 70%” чи таки ні?

Найгірше те, що населення росії слухняно виконує такі вказівки та готове до нових заборон. Зрозуміло, що кожен хоче жити, і цим виправдовують свою бездіяльність багато невдоволених путінською владою росіян, але хіба це життя? Будь-яке невдоволення діями кремля - вже практично державна зрада. Що вже казати, якщо навіть матерів мобілізованих, які просять врятувати їхніх синів, прибрати непідготовлених чоловіків із передової, хочуть визнати “іноагентами”. Тобто "людьми, які отримують західне фінансування з метою заподіяти шкоду російській державності".

Ну що ж, якщо росіяни з усім згодні, то їм варто почати тренуватися не висловлювати жодних емоцій, окрім гніву, бо незабаром усе, про що написав у своєму романі «1984» Джордж Оруелл, відбуватиметься у росії.