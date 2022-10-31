У Росії планують мобілізувати жінок

22:01 31 жовтня Київ, Україна

Після появи інформації про пропозицію мобілізувати жінок у Росії, очікувано виник шквал негативних відгуків з цього питання. Звісно, пропагандисти та офіційні представники Міноборони РФ почали спростовувати інформацію про мобілізацію жінок. Однак аналізуючи всі раніше дані Кремлем обіцянки, можна зробити висновок, що заклик все ж таки відбудеться.

Усьому світу відомо як багато разів Путін та його оточення не дотримувалися слова. Особливо це стосується останніх 8 місяців повномасштабного вторгнення. Тому мобілізації жінок у Росії це лише питання часу, адже перша партія чоловіків витрачена дуже швидко, враховуючи ступінь їхньої підготовки та військового забезпечення.