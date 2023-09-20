У Росії освятили Сталіна

14:59 23 серпня Київ, Україна

Обряд освячення восьмиметрового монумента Сталіну в Псковській області зі словами "Христос Воскрес" провів ієрей Антоній Татаринцев. Він визнав, що Сталін репресував священиків, але – увага! — натомість “завдяки цьому ми маємо безліч новомучеників”.

Ось чому призводить підтримка урядом країни “традиційних цінностей”. З одного боку, необхідно почитати консерватизм, а отже, прославляти СРСР. З іншого, вірити в Бога. Чи можна це поєднати? Адже Росія “країна можливостей”. Нехай аморальних, аморальних і протиприродних, але можливостей. А отже – можна. Може Татаринців, таким чином, помстився атеїсту та тирану Сталіну за своїх репресованих колег?

Хоча, ймовірно, що це черговий перфоманс російських попів для чинного режиму. Ця ситуація дає розуміння, що в Росії навіть церква та віра в Бога є фікцією, яка дозволяє заробляти на податях звичайних росіян.. Якщо буде потрібно, священики і риса визнають святим, назвавши його “істинним російським Богом”, щоб зберегти своє місце у церквах. І при цьому пропаганда і російські попи кажуть, що Заходом управляють сатаністи.