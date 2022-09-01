У росії залишаться без роботи цілі міста

Масштабні економічні обмеження, вугільне ембарго, що набуло чинності з 1 серпня, нафтове ембарго, яке почне діяти під кінець 2022 року. Все це вже зараз призводить до скорочення робочих місць на підприємствах, а в деяких випадках і до повної їхньої зупинки.

Особливо згубно це позначиться на моно-містах - поселеннях, які будувалися навколо одного промислового підприємства, або на основі видобутку та виробництва єдиної корисної копалини. Наприклад, Кузбас у Кемеровській області, де вівся видобуток вугілля, вже до кінця цього року може перетворитися на місто безробітних. Така ж доля чекатиме й на інші подібні міста. Особливо помітно це почне виявлятися, коли населення навколо нафтовидобувних та нафтопереробних комплексів раптом зрозуміє, що залишилося без роботи та банальних засобів до існування.

При цьому, як зазначалося неодноразово, Захід не мав на меті "бити" по російському населенню, застосовуючи санкції. По-перше, це сигнал для путіна - "якщо ти не припиниш, ми позбавимо твою країну грошей". По-друге, розуміючи, що диктатора це може не зупинити, на Заході припускають бунти населення, що залишилося без роботи і, відповідно, коштів на існування. На думку експертів, це має спровокувати "голодні повстання" або принаймні хвилю протестів, які неможливо буде придушити.

Так чи інакше, західні санкції діють і вже почали набирати обертів. До речі, з'явилася інформація, що з 1 серпня в рф прийнято рішення рекомендувати пілотам при посадці літаків мінімізувати використання педалі гальма, а елементарне шкільне приладдя, на зразок зошитів і щоденників, подорожчало в 2,5-3 раза всього за один місяць. Це говорить про те, що економічні обмеження зачепили абсолютно всі сфери життєдіяльності російської держави – від легкої промисловості до високотехнологічної сфери на кшталт авіоніки.