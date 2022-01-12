У Росії звинувачують Токаєва у революції

“Щодо Казахстану, то я думаю, що у всього, що сталося, внутрішні причини, а не зовнішні. Це — боротьба казахських кланів між собою. І це зараз зрежисована спроба, вдала, зважаючи на все, усунення Назарбаєва та його сім'ї від влади. Причому саме більше сім'ї, ніж Назарбаєва”, - вважає російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

Російський політик пояснив свою думку тим, що за 30 років влади Назарбаєва, в країні утворилися еліти, виключно заточені під правління першого президента. Навіть після приходу до влади Токаєва Казахстаном більшою мірою продовжував керувати Назарбаєв. Пономарьов порівняв Токаєва з Медведєвим, коли Путін помінявся з ним президентським кріслом на 4 роки.. Однак Токаєв, за словами російського опозиціонера, вирішив не втрачати свого шансу і домовився з Путіним, ліквідувати правління Назарбаєв раз і назавжди. Для російського лідера політика першого президента Казахстану також завдавала клопоту, оскільки він вправно маневрував між Китаєм, Росією та США, не даючи Кремлю повністю заволодіти республікою, як це сталося з Білорусією.

Заручившись підтримкою Путіна, Токаєв зберіг своє президентське крісло та посилив владу в країні, але, можливо, пожертвував зовнішнім політичним суверенітетом Казахстану.