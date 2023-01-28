У Росії обдирають народ на “потрібні армії”

19:25 28 січня Київ, Україна

Волонтерство в Україні можна, мабуть, записувати до окремого роду військ. Воно набуло своєї сили з 2014 року, коли Росія розпочала війну на Донбасі і міцніла разом з українськими захисниками, які воювали на сході. Природа його проста та зрозуміла – кожен хоче допомогти захистити свою країну як може. Більшість вважає своїм обов'язком щомісяця відправляти частину власних коштів на допомогу армії, окремим підрозділам, закуповувати необхідне обладнання під особисті прохання бійців тощо. Все це добровільно і від щирого серця.

У той же час Росія, найбільша у світі країна, з колосальними обсягами вуглеводнів і природних копалин, через рік війни “настійно закликає” населення постачати армію, не впораючись під гнітом санкцій. Зокрема, так званий патріарх Кирило, Гундяєв заявив, що парафіяни повинні віддавати до церкви гроші, одяг, а той, у свою чергу, відправлятиме все це на фронт.. Крім того, "священнослужитель" закликав росіян "по можливості самим вирушати на фронт і допомагати солдатам на місці". Крім того, що представник російської церкви закликає людей йти вбивати і допомагати вбивати іншим, ті фінансові пожертвування, що люди віднесуть до церкви, навряд чи в повному обсязі підуть на фронт, якщо там там опиняться.